من زمن الحرب العالمية الثانية.. رسالة حب من ضابط لحبيبته

تمكن العلماء من استعادة نص رسالة حب تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، حيث عثر عليها في سفينة الشحن SS Gairsoppa الغارقة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الإيرلندية.

وتشير صحيفة Irish Times، إلى أن الخبراء درسوا بعناية واهتمام مقاطع رسالة الحب، التي كتبها عام 1941 ضابط مجهول، إلى حبيبته إيريس، وتمكنوا من فك رموز محتواها جزئيا.