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من زمن الحرب العالمية الثانية.. رسالة حب من ضابط لحبيبته

Lebanon 24
21-02-2021 | 18:00
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تمكن العلماء من استعادة نص رسالة حب تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، حيث عثر عليها في سفينة الشحن SS Gairsoppa الغارقة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الإيرلندية.

وتشير صحيفة Irish Times، إلى أن الخبراء درسوا بعناية واهتمام مقاطع رسالة الحب، التي كتبها عام 1941 ضابط مجهول، إلى حبيبته إيريس، وتمكنوا من فك رموز محتواها جزئيا.

 

وقد كتب الضابط لحبيبته، ""اعتني بنفسك يا عزيزتي ، ليس من أجلك فقط ، بل من أجلي أيضًا. تخيلي أن شفتيّ تضغط بشدة على شفتيك، وأنا أعانقك بقوة. ولنأمل أن هذه الحرب الدموية ستنتهي قريبًا".

وكانت السفينة SS Gairsoppa المتوجهة من كالكوتا في الهند، إلى ليفربول في بريطانيا، تحمل 717 رسالة، وحمولة من الفضة لمساعدة القوات البريطانية، ولكنها لم تتمكن من إيصالها إلى المرسل إليهم، لأنها غرقت بعد أن هاجمتها غواصة ألمانية في 16 شباط عام 1941 ولم ينجُ من طاقمها البالغ 86 شخصا سوى واحد فقط.

وكانت شركة أميركية تعمل في مجال دراسات وبحوث أعماق البحار، قد اكتشفت في النصف الثاني من القرن العشرين، هذه السفينة على عمق خمسة كيلومترات، وفي عام 2010 اتفق ممثلوها مع الحكومة البريطانية على استخراج الأشياء الثمينة التي تحملها.

وقد استخرج الباحثون أكثر من 100 طن من الفضة ورسائل بقيت بحالة جيدة، لأنها كانت "معلبة" في مخزن، تغطيها أطنان من القمامة المختلفة. وفي عام 2018 عرضت مجموعة من هذه الرسائل في معرض أقيم في متحف البريد بلندن.

المصدر: روسيا اليوم
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