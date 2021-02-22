الحمل
تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية
الثور
لا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية
الجوزاء
توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم
السرطان
تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود
الأسد
تراهن على شيء وتربح
العذراء
تقرّب قدر المستطاع من الشريك، فهذا سيريح الجميع ويمنحك مزيداً من التفاؤل للمستقبل
الميزان
حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة
العقرب
تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم
القوس
عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم
الجدي
العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقاً جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل
الدلو
حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك
الحوت
لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه