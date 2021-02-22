الحملتحاش قدر الإمكان الغيرة العائليةالثورلا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانويةالجوزاءتوقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليومالسرطانتنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركودالأسدتراهن على شيء وتربحالعذراءتقرّب قدر المستطاع من الشريك، فهذا سيريح الجميع ويمنحك مزيداً من التفاؤل للمستقبلالميزانحاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبةالعقربتسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهمالقوسعليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليومالجديالعودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقاً جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العملالدلوحاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريكالحوتلا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه