بعد كورونا.. سعر خيالي لقصة الشعر!

باع صاحب محل حلاقة في بايرويت بألمانيا، أول حجز لقصة شعر منذ إغلاق صالونات الحلاقة في كانون الأول الماضي، مقابل 422 يورو.وأغلقت ألمانيا صالونات الحلاقة والتجميل والمساج، اعتبارا من 16 كانون الأول 2020، كجزء من القيود المفروضة منذ 2 تشرين الثاني لمكافحة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد.وسيتم إعادة فتح صالونات مصففي الشعر اعتبارا من الأول من آذار، ليقرر مصفف الشعر أندريس نوسيل، من باريويت بيع الحجز لأول قصة شعر بعد الافتتاح من خلال مزاد رتب له على موقع Ebay.ونشر الإعلان في 10 شباط، وكان العرض النهائي الذي قدمه في 20 شباط أحد سكان المدينة هو 422 يورو. في الوقت نفسه، سترسل أموال الحلاقة، لدعم منظمتين عامتين، إحداهما تعمل في مشاريع لمساعدة الأطفال في ألمانيا وحول العالم.