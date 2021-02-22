منوعات

بعد كورونا.. سعر خيالي لقصة الشعر!

Lebanon 24
22-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-796187-637495820667412619.jpg
Doc-P-796187-637495820667412619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باع صاحب محل حلاقة في بايرويت بألمانيا، أول حجز لقصة شعر منذ إغلاق صالونات الحلاقة في كانون الأول الماضي، مقابل 422 يورو.

وأغلقت ألمانيا صالونات الحلاقة والتجميل والمساج، اعتبارا من 16 كانون الأول 2020، كجزء من القيود المفروضة منذ 2 تشرين الثاني لمكافحة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وسيتم إعادة فتح صالونات مصففي الشعر اعتبارا من الأول من آذار، ليقرر مصفف الشعر أندريس نوسيل، من باريويت بيع الحجز لأول قصة شعر بعد الافتتاح من خلال مزاد رتب له على موقع Ebay.

ونشر الإعلان في 10 شباط، وكان العرض النهائي الذي قدمه في 20 شباط أحد سكان المدينة هو 422 يورو. في الوقت نفسه، سترسل أموال الحلاقة، لدعم منظمتين عامتين، إحداهما تعمل في مشاريع لمساعدة الأطفال في ألمانيا وحول العالم.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2021-02-22
09:00 | 2021-02-22
05:55 | 2021-02-22
22:00 | 2021-02-21
18:00 | 2021-02-21
15:30 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website