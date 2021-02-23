الحمل
تكون انطوائياً بشكل غريب اليوم
الثور
تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد
الجوزاء
تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان
السرطان
تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك
الأسد
تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس
العذراء
حاول تنظيم أولوياتك في العمل
الميزان
يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس
العقرب
الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر
القوس
الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج
الجدي
تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير
الدلو
تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب
الحوت
تميل الى المشاركة في ندوات ومؤتمرات والى تلبية الدعوات الاجتماعية