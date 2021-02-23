الحملتكون انطوائياً بشكل غريب اليومالثورتتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيدالجوزاءتزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمانالسرطانتعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريكالأسدتشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفسالعذراءحاول تنظيم أولوياتك في العملالميزانيبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباسالعقربالشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّرالقوسالخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائجالجديتراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبيرالدلوتمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيبالحوتتميل الى المشاركة في ندوات ومؤتمرات والى تلبية الدعوات الاجتماعية