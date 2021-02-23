منوعات

حادث غريب.. سيارة تقف منتصبة على مقدّمتها!

Lebanon 24
23-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-796708-637496981393836585.jpg
Doc-P-796708-637496981393836585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض مواطن تركي لحادث غريب أثناء قيادته سيارته في منطقة كانديرا في محافظة كوجالي شمالي غرب تركيا، حيث وقفت سيارته منتصبة على مقدّمها.

ووفقًا لما نقلته وكالة "نيوز ترك بوست" عن وكالة "DHA" التركيتين، فقد اصطدمت السيارة باالحواجز، بعدما فقد سائقها السيطرة، لتقف منتصبة في مشهد عجيب.

وقام المارة على نفس الطريق بإخطار الأمن والحماية المدنية، التي سارعت لإخراج المواطن من سيارته، حيث وجد نفسه هو الآخر واقفًا داخل سيارته، خائفًا من أن تنقلب السيارة ويتعرض لأضرار أكبر.

وتم إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى الحكومي، فيما تمّ نقل السيارة بواسطة رافعة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:19 | 2021-02-23
21:00 | 2021-02-23
18:00 | 2021-02-23
17:29 | 2021-02-23
15:00 | 2021-02-23
12:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website