حادث غريب.. سيارة تقف منتصبة على مقدّمتها!

تعرض مواطن تركي لحادث غريب أثناء قيادته سيارته في منطقة كانديرا في محافظة كوجالي شمالي غرب تركيا، حيث وقفت سيارته منتصبة على مقدّمها.ووفقًا لما نقلته وكالة "نيوز ترك بوست" عن وكالة "DHA" التركيتين، فقد اصطدمت السيارة باالحواجز، بعدما فقد سائقها السيطرة، لتقف منتصبة في مشهد عجيب.وقام المارة على نفس الطريق بإخطار الأمن والحماية المدنية، التي سارعت لإخراج المواطن من سيارته، حيث وجد نفسه هو الآخر واقفًا داخل سيارته، خائفًا من أن تنقلب السيارة ويتعرض لأضرار أكبر.وتم إخراج المواطن ونقله إلى المستشفى الحكومي، فيما تمّ نقل السيارة بواسطة رافعة.