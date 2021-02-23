جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!

أقدم شاب مصري على قتل والدته المسنة ضرباً على رأسها بالعصا حتى فارقت الحياة، في إحدى قرى محافظة قنا لأنها رفضت أن تعد له كوب شاي.وكشفت التحقيقات أن السيدة تدعى رقية. ف.م، 75 سنة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها وهو دائم التعدي عليها بالضرب وعبر توجيه كلمات غير لائقة لها.كما واعترف المتهم، أنه في يوم الواقعة طلب منها أن تقوم بعمل كوب شاي له فرفضت. قائلًا: "طلبت منها تعمل كوباية شاى مرضيتش، وعلى طول مش بتشد سيفون الحمام وراها، وكل ما أقولها اعمليلى حاجة بتقولى لا فقتلتها".