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قصّة مؤثرة.. عروس تفارق الحياة بعد 10 أيام من زواجها!

Lebanon 24
28-02-2021 | 12:00
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في قصة مؤثرة، فارقت عروس في البرازيل الحياة بعد 10 أيام فقط من زواجها إثر تدهور حالتها جراء تشخصي إصابتها بسرطان نادر قبل 3 سنوات.
 
وفي التفاصيل التي أوردها وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فقد قام الأطباء بتشخيص إصابة الشابة أدارليلي ريباس دي أندرادي البالغة من العمر 23 عامًا بنوع نادر من السرطان يحدث في العظام أو في الأنسجة الرِّخوة حول العظام عام 2018.
 
وفي عام 2020، قابلت أدارليلي الشاب روان بابلو دي لارا البالغ من العمر 28 عامًا عبر الإنترنت، ووقع الشاب في حبها وقرّرا الزواج، لكن جرى تأجيل الزفاف بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وبحسب الصحيفة، فإنّه عندما علمت أدارليلي أن حالتها ساءت، حيث كانت تتناول 10 أقراص من "المورفين" يوميًا، ولم يتبقّ لها سوى القليل من الوقت لها على قيد الحياة، قرّرت الزواج من خطيبها، على الرغم من قيود الإغلاق العام.

وأقيم حفل الزفاف، في 6 شباط الحالي، لكن وبعد 10 أيام من الاحتفال، توفيت الفتاة في مدينة كوريتيبا جنوبي البرازيل.
 
المصدر: سبوتنيك
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