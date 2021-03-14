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"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)

Lebanon 24
14-03-2021 | 21:00
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انتشر على وسائل التواصل مقطع فيديو لطائر غريب المنظر أطلق عليه المستخدون اسم "الشبح"، لافتين إلى أنه عُثر عليه في كولومبيا.

وفي الفيديو يظهر الطائر الغريب وهو يقف فوق عمود خشبي، فظنّت مصوّرة المقطع أنّه مصنوع من الخشب، إلا أنّها تفاجأت عندما اقتربت منه أنّه طائر حقيقي حيث قام بفتح فمه.
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصوّرة الفيديو قولها: "شعرت بالخوف عندما فتح الطائر عينيه وفمه. كان شكله غريباً للغاية".

وينتمي الطائر النادر والمعروف باسم "بوتو" إلى فصيلة الطيور الليلية التي تعيش في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية. ويتميز بكبر حجم عينيه وفمه، وتمتعه برؤية ليلية ممتازة، تساعده على حماية نفسه من الافتراس.

وبفضل ألوانه، يستطيع الطائر الاختفاء عن عيون الحيوانات المفترسة، بالوقوف على أغصان الأشجار والأعمدة الخشبية، ويبلغ طوله حوالي 38 سنتيمتراً. 
 
المصدر: سكاي نيوز

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