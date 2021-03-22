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صاحبة أكبر فم في العالم تجنى آلاف الدولارات عبر "تيك توك" (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2021 | 12:00
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لطالما تميّز بعض الأشخاص بقدرات متنوعة وغير مألوفة ويصعب على الجميع القيام بها، وأغلبهم يتجهون للمشاركة في الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
واكتشفت الأميركية سامنثا رامسديل، البالغة من العمر 30 عاما، أن لها فما كبيرا قد تدخل به إلى الأرقام اقياسية في عالم اللامألوف، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 


واستطاعت سامانثا أن تستفيد من هذه الميزة وتشتهر من خلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجذب الآلاف من المتابعين حول العالم، حيث وصل عدد متابعيها في بداية العام مليون و200 ألف متابع عبر حسابها الرسمي "تيك توك".

كما مكنتها هذه الميزة من كسب آلاف الدولارات عبر "تيك توك"، وهي تعمل مندوبة للمنتجات الطبية، وكانت أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب فمها الضخم.

المصدر: سبوتنيك
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