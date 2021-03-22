صاحبة أكبر فم في العالم تجنى آلاف الدولارات عبر "تيك توك" (فيديو)

لطالما تميّز بعض الأشخاص بقدرات متنوعة وغير مألوفة ويصعب على الجميع القيام بها، وأغلبهم يتجهون للمشاركة في الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

واكتشفت الأميركية سامنثا رامسديل، البالغة من العمر 30 عاما، أن لها فما كبيرا قد تدخل به إلى الأرقام اقياسية في عالم اللامألوف، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.