منوعات

فيديو مضحك لطفل في الثانية من عمره.. شاهدوا ظرافته

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-806204-637521703439290851.jpg
Doc-P-806204-637521703439290851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مقطع فيديو مثير للضحك، نفى طفل في الثانية من عمره مرارا تناوله "الكب كيك"، على الرغم من الأدلة الدامغة على تناوله.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد التقط تيريل فولود البالغ من العمر 34 عاما مقطع فيديو لطفله تي جيه في مطبخ منزله الواقع بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأميركية.
 
وفي الفيديو يسأل الأب لأربعة أبناء، طفله الأصغر، إذا ما كان لمس "الكب كيك" إلا أن الصغير نفى بثقة أنه لم يفعل هذا.

ولسوء الحظ بالنسبة للطفل تي جيه، فإن مزاعمه أنه بريء، تم دحضها بدليل مادي، حيث كان وجه الطفل ويديه مغطاة بآثار "الكب كيك".

وفي الفيديو يحاول الأب أن يفهم كيف تمكن الطفل من الوصول للطعام على المنضدة، حيث توقع أن يكون الطفل دفع كرسيا إلى جوار المنضدة وتسلقه حتى صعد إلى سطح المنضدة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-03-24
09:00 | 2021-03-24
05:55 | 2021-03-24
23:00 | 2021-03-23
21:00 | 2021-03-23
18:00 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website