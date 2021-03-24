فيديو مضحك لطفل في الثانية من عمره.. شاهدوا ظرافته

في مقطع فيديو مثير للضحك، نفى طفل في الثانية من عمره مرارا تناوله "الكب كيك"، على الرغم من الأدلة الدامغة على تناوله.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد التقط تيريل فولود البالغ من العمر 34 عاما مقطع فيديو لطفله تي جيه في مطبخ منزله الواقع بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولينا الأميركية.

Idk who ate them cupcakes, but it definitely wasn’t TJ 🤗 pic.twitter.com/5Xb1vehi6U — Ari LaBeija (@TheBaddestMitch) March 16, 2021

وفي الفيديو يسأل الأب لأربعة أبناء، طفله الأصغر، إذا ما كان لمس "الكب كيك" إلا أن الصغير نفى بثقة أنه لم يفعل هذا.



ولسوء الحظ بالنسبة للطفل تي جيه، فإن مزاعمه أنه بريء، تم دحضها بدليل مادي، حيث كان وجه الطفل ويديه مغطاة بآثار "الكب كيك".



وفي الفيديو يحاول الأب أن يفهم كيف تمكن الطفل من الوصول للطعام على المنضدة، حيث توقع أن يكون الطفل دفع كرسيا إلى جوار المنضدة وتسلقه حتى صعد إلى سطح المنضدة.