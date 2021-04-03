حادث مروع بسباق "إكستريم إي" في السعودية (فيديو)

تعرضت المتسابقة كلوديا هورتغن لحادث مروع خلال مشاركتها في انطلاق أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في السعودية.
وغرد الحساب "إكستريم إي لايف" لحظة وقوع الحادث المروع في محافظة العلا، السبت، قائلا إن المتسابقة بخير.
MASSIVE crash for Claudia Hurtgen
She's ok! @Niobium_Nb here with the strong chassis! 🙏@abtmotorsport#ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/83ntVm6I7D
— Extreme E (@ExtremeELive) April 3, 2021
وتُعد "إكستريم إي" سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.