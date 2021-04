حادث مروع بسباق "إكستريم إي" في السعودية (فيديو)

تعرضت المتسابقة كلوديا هورتغن لحادث مروع خلال مشاركتها في انطلاق أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في السعودية.



وغرد الحساب "إكستريم إي لايف" لحظة وقوع الحادث المروع في محافظة العلا، السبت، قائلا إن المتسابقة بخير.



ويقام السباق على مدار يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

MASSIVE crash for Claudia Hurtgen



She's ok! @Niobium_Nb here with the strong chassis! 🙏@abtmotorsport#ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/83ntVm6I7D

— Extreme E (@ExtremeELive) April 3, 2021

وتُعد "إكستريم إي" سلسلة سباقات جديدة تتنافس فيها سيارات كهربائية، في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.



ويقام موسم 2021 الافتتاحي في 5 مناطق مختلفة عبر 4 قارات، حيث تم اختيار كل وجهة لتسليط الضوء على قضية بيئية مختلفة، وذلك في كل من: السعودية "العلا"، "داكار - السنغال"، "جرينلاند"، "الأمازون ـ البرازيل"، "باتاغونيا ـ الأرجنتين".ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قوله: "نفخر جميعًا في المملكة العربية السعودية باستضافة أول سباق إكستريم إي في محافظة العلا التاريخية، لنواصل رحلة جديدة في عالم سباق السيارات والمحركات، بعد أن نجحت المملكة في استضافة رالي داكار 2021، وفورمولا إي مؤخرًا، إضافة إلى فورمولا1 الذي سيقام نهاية العام".