قرد يجرب العمل كمصور فوتوغرافي محترف! (فيديو)

ويظهر في الفيديو قرد "ماكاك" صغير وقد أمسك بكاميرا احترافية وبدأ النظر من خلال عدسة الرؤية الصغيرة الخاصة بالكاميرا، وكأنه يلتقط صورا لأصدقائه القرود.

وشارك حساب ناشط إندونيسي يحمل اسم ياشار علي، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "كان المصور موغنز ترول يلتقط صورا في محمية تانغكوكو الطبيعية بإندونيسيا لكنه عندما أخذ استراحة وعاد إلى العمل فوجد قرد "ماكاك" الأسود البري يستخدم كاميرته ويقلده في مهنته".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقط القرد الكاميرا وحركها ونظر عدة مرات من خلال العدسة، وحاول الحصول على أفضل زاوية رؤية.

This is amazing.@MogensTrolle was taking photos in Indonesia's Tangkoko Nature Reserve when he got up to stretch his legs.



When he came back, he found this wild black crested macaque using his camera like a human being.



Our primate cousins learn almost everything by mimicking pic.twitter.com/eohrbEC73r