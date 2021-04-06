صاحب مطعم يعرض وظيفة على لص سرقه!

على الرّغم من اقتحام لص لمطعمه في مدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عرض صاحب المطعم على اللص وظيفة عنده.
وكتب صاحب المطعم، كارل والاس، في تدوينة على "فيسبوك" تضمنت صورة للباب المهشّم: "لا شرطة، ولا أسئلة، دعنا نجلس ونتحدث عن كيفية مساعدتك وإصلاح الطريق التي تسلكها"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
ووالاس الذي يمتلك مطعم "ديابلوس ساوث ويست غريل" منذ حوالي 8 سنوات، أشار إلى أنّ أحد الأشخاص اقتحم المطعم في نحو الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الماضي، وسرق في غضون 45 ثانية ماكينة النقود الفارغة في أثناء انطلاق جرس الإنذار.