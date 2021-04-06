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صاحب مطعم يعرض وظيفة على لص سرقه!

Lebanon 24
06-04-2021 | 18:00
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على الرّغم من اقتحام لص لمطعمه في مدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عرض صاحب المطعم على اللص وظيفة عنده. 

وكتب صاحب المطعم، كارل والاس، في تدوينة على "فيسبوك" تضمنت صورة للباب المهشّم: "لا شرطة، ولا أسئلة، دعنا نجلس ونتحدث عن كيفية مساعدتك وإصلاح الطريق التي تسلكها"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ووالاس الذي يمتلك مطعم "ديابلوس ساوث ويست غريل" منذ حوالي 8 سنوات، أشار إلى أنّ أحد الأشخاص اقتحم المطعم في نحو الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الماضي، وسرق في غضون 45 ثانية ماكينة النقود الفارغة في أثناء انطلاق جرس الإنذار.


وقال والاس إنّه غضب أولاً من ثم شعر بالإحباط، غير أنه عاد وشعر بأسف شديد، حيال الشخص الذي نفذ عملية السرقة"، مضيفاً: "أشعر بالأسف والأسى لأنه اختار هذه الطريق لحياته. كما أفكر أيضاً في حجم المخاطر التي يعرض نفسه لها مع كل مرة يقوم بذلك الأمر".

وقال والاس إنّه أراد أن يرد الإساءة بالإحسان، وبدا وكأنه الشيء الوحيد الصحيح الذي ينبغي القيام به في تلك الأثناء، مبيناً أنّ "الأمر يتعلق بمحاولة أن نرشد شخصاً ضالاً".

 




المصدر: روسيا اليوم
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