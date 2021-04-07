الحملينتقل شخص جديد إلى مجالك المهني ما يزيدك طاقة كبيرةالثورمن الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرهاالجوزاءالقمر الجديد في برج الحمل يشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساطالسرطانتبدأ اليوم فترة دقيقة تستمر على الأقل حتى آخر الشهر وتفرض عليك المزديد من التروي والوضوح والشفافيةالأسدالقمر الجديد في برج الحمل يحمل إليك جديداًالعذراءأنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهكالميزانتحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبياً ودراماتيكياً ويتأزّم من دون أي سبب وجيهالعقربتميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلاً، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبةالقوستوقّع من الشريك المزيد من العطف والحنانالجديالقمر الجديد في برج الحمل قد يفاجئك بما يزعجك أو يحمل إليك خبراً لم يكن في الحسبانالدلويتحفك الفلك بأعمال جريئة تقدم عليهاالحوتالقمر الجديد في برج الحمل يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك