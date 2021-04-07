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برجك اليوم

Lebanon 24
07-04-2021 | 05:56
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الحمل
ينتقل شخص جديد إلى مجالك المهني ما يزيدك طاقة كبيرة
الثور
من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها
الجوزاء
القمر الجديد في برج الحمل يشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط
السرطان
تبدأ اليوم فترة دقيقة تستمر على الأقل حتى آخر الشهر وتفرض عليك المزديد من التروي والوضوح والشفافية
الأسد
القمر الجديد في برج الحمل يحمل إليك جديداً
العذراء
أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك
الميزان
تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبياً ودراماتيكياً ويتأزّم من دون أي سبب وجيه
العقرب
تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلاً، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة
القوس
توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان
الجدي
 القمر الجديد في برج الحمل قد يفاجئك بما يزعجك أو يحمل إليك خبراً لم يكن في الحسبان
الدلو
يتحفك الفلك بأعمال جريئة تقدم عليها
الحوت
القمر الجديد في برج الحمل يعالج الأمور ويحل مشكلة ما، ويركز الاهتمام على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك
المصدر: السومرية
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