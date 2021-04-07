منوعات

حيلة مفاجئة.. هكذا يمكن تنظيف الميكروويف بـ7 دقائق (فيديو)

Lebanon 24
07-04-2021 | 12:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت سيدة أسترالية عن كيفية تنظيف الميكروويف بدون أي منتجات تنظيف، وباستخدام بعض العناصر التي يمكنك العثور عليها في المطبخ.

وقالت كارولينا ماكولي من بيرث إنك ستحتاجين إلى القليل من صابون جلي الأطباق والماء وعصير الحامض واسفنجة، لتنظيف فرن المايكرويف واستعادة بريقه ولمعانه في دقائق قليلة.

ونشرت كارولينا مقطع فيديو على إنستغرام تشرح فيه طريقتها لتنظيف الفرن، وعلقت عليه بالقول "هذه أفضل طريقة لتنظيف الميكروويف، باستخدام منتجات تنظيف صفرية.

وأوضحت كارولينا أنه يجب عليك البدء بخلط كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من صابون الأطباق وكوب من عصير الحامض في وعاء من الماء، ثم تسخين المحلول لمدة خمس دقائق في الميكروويف، وسوف يعمل البخار على تفكيك أي مواد ملوثة في الفرن.

بعد ذلك، يجب مسح الجزء الداخلي بإسفنجة مبللة دافئة، وستتلاشى جميع الأوساخ وبقايا الطعام بسهولة.

وحظي مقطع الفيديو بآلاف الإعجابات والتعليقات، وعبرت العديد من ربات المنازل عن إعجابهن بهذه الطريقة التي تساعد على تنظيف فرن الميكروويف بدون استخدام مواد كيماوية ضارة.

واقترح بعض المعلقون طرقاً أخرى لتنظيف الميكروويف، من بينها تقطيع حبة حامض إلى نصفين وتسخينها لمدة 30 ثانية، قبل فركها على المناطق المتسخة من الفرن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2021-04-07
05:56 | 2021-04-07
23:00 | 2021-04-06
22:14 | 2021-04-06
21:27 | 2021-04-06
21:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website