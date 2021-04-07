حيلة مفاجئة.. هكذا يمكن تنظيف الميكروويف بـ7 دقائق (فيديو)

كشفت سيدة أسترالية عن كيفية تنظيف الميكروويف بدون أي منتجات تنظيف، وباستخدام بعض العناصر التي يمكنك العثور عليها في المطبخ.وقالت كارولينا ماكولي من بيرث إنك ستحتاجين إلى القليل من صابون جلي الأطباق والماء وعصير الحامض واسفنجة، لتنظيف فرن المايكرويف واستعادة بريقه ولمعانه في دقائق قليلة.ونشرت كارولينا مقطع فيديو على إنستغرام تشرح فيه طريقتها لتنظيف الفرن، وعلقت عليه بالقول "هذه أفضل طريقة لتنظيف الميكروويف، باستخدام منتجات تنظيف صفرية.وأوضحت كارولينا أنه يجب عليك البدء بخلط كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من صابون الأطباق وكوب من عصير الحامض في وعاء من الماء، ثم تسخين المحلول لمدة خمس دقائق في الميكروويف، وسوف يعمل البخار على تفكيك أي مواد ملوثة في الفرن.بعد ذلك، يجب مسح الجزء الداخلي بإسفنجة مبللة دافئة، وستتلاشى جميع الأوساخ وبقايا الطعام بسهولة.وحظي مقطع الفيديو بآلاف الإعجابات والتعليقات، وعبرت العديد من ربات المنازل عن إعجابهن بهذه الطريقة التي تساعد على تنظيف فرن الميكروويف بدون استخدام مواد كيماوية ضارة.واقترح بعض المعلقون طرقاً أخرى لتنظيف الميكروويف، من بينها تقطيع حبة حامض إلى نصفين وتسخينها لمدة 30 ثانية، قبل فركها على المناطق المتسخة من الفرن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.