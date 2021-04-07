بالتفاصيل.. توقعات ماغي فرح للقسم الأول من شهر نيسان مهنياً

ما هي التوقعات والحظوظ التي سترافق الأبراج في القسم الأول من شهر نيسان 2021، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في العلاقات المهنية؟

فيما يأتي، أبرز توقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج على الصعيد المهني في القسم الأول من الشهر.

توقعات برج الحمل مهنيًا:

يبدأ الأسبوع بيومين واعدين ثم يأتي يومان معاكسان ورائهما ، وقد يكون هناك تطورًا في مجال مهني قد يحصل بصورة مفاجئة.

مولود الحمل كن واقعيًا أمام بعض التحقيقات أو المسائل الجدية، وتعرف إستقرارًا، وتعود إلى هدوئك خاصة في مجال الأموال والإستثمار، ويجب عليك التخطيط للغد ودرس الإمكانيات المادية وعملية التحويل كما عليك أن تُجري حساباتك بالأرقام، وتبدأ بقطف الثمار وهذا في مجال إبداعي وفني أو ثقافي حسب ميولك وحسب رغباتك أو مواهبك.

توقعات برج الثور مهنيًا:

تدعوك الأفلاك إلى تحسين وضعك المهني وللتروّي بدرس بعض الأفكار والمشاريع رغم أنَّ وضعك يكون متينًا جدًا ويحتاج إلى التحفُّظ بعيدًا عن المجازفات غير المحسوبة والإنقياد إلى بعض الواهمين، تحمل لك بداية الشهر الآفاق الجيدة وبعض الوعود الجميلة وتساعدك الإرادة الفذَّة على تحقيق بعض الطموحات، وكن منفتحا ومستعدا لإكتشافات جديدة وتجارب مهمة وأحداث توسع الآفاق خلال هذه الأيام، وتعدك الأفلاك بتحقيق الأحلام مهما كانت وخاصة إذا وظّفت كل قدراتك في بعض المعارك التي تفرض نفسها، والأهم أن تضبط إنفعالاتك وتثابر بمسيرتك واثقًا من نفسك.

توقعات برج الجوزاء مهنيًا:

مولود الجوزاء كن هادئًا وإستعد لبعض المناوشات في العمل في المجال المهني، وقد تولِّد الأفلاك جوا مُبهما ومتناقضا في حين يًوفِّر لك كوكب مارس الديناميكية للعمل والسعي ويُولِّد كوكب ساتورن بعض الصعوبات في التعامل مع الآخرين خاصة مع الزملاء.

توقعات برج السرطان مهنيًا:

تشعر أنَّ الصعوبات في حياتك المهنية كثيرة، وهذا يستدعي التروي والهدوء حتى لا تُبعثر الأمور ولا تُثير مشاكل أنت بغنى عنها، تشعر أنَّ الأجواء ضاغطة وأنَّ التوتر يطرق بابك من كل الجهات ولا تنظر إلى من يلومك في هذا الوقت. تتباطأ الخطى وربما يصعب عليك التحرك في حرية، لكن الأفلاك تعدك بأيام جيدة، ومن الممكن وفي هذه الفترة أن تكون مخيلتك غزيرة جدًا وتلتقط الكثير من الفرص والتفاصيل في حدث ممتاز وقد تفكر أن تأخذ قرارات كبيرة.

توقعات برج الأسد مهنيًا:

تكون الحركة قوية وتغمرك الكواكب بحماسة كبيرة، وقد تُقدم على تغييرات أساسية ومهمة جدًا أو تضع برنامجًا تحققه خلال هذا الشهر أو بالأشهر المقبلة، وقد تُجسّد أمنية أو تحصل على بعض المعطيات الجديدة أو المعلومات المهمة، أو تستفيد من ظروف تناسب أحلامك، وتنفتح على جديد، وآفاق مهمة.

توقعات برج العذراء مهنيًا:

يشير تجمع الكواكب في برج الحمل إلى بعض الأسرار والأمور المخفية في حياتك أو إلى تجارب خاصة جدًا تخوضها أو تطورات تقود إلى بعض التغييرات الجذرية رويدًا رويدًا، ولا شك أنَّك تَعبُر نحو جديد، وفي الجو إما ولادة أو عملية تغييرية كبيرة، وتلاحظ من بداية الشهر أنَّ هناك شيئا يحصل يجعلك تعيد حساباتك.

توقعات برج الميزان مهنيًا:

التحديات لا تخيفك، وتجرأ على المنافسة، وتكون مليء بالأفكار والأحلام في هذه الفترة، ويجعلك أورانوس واثقًا من نفسك لدرجة التسلط في بعض الأحيان، ولن تخشى أبدًا من طرق الأبواب مهما كانت صعبة وقاسية وتتحدى بعض السلطات، وتمر في فترة خاصة جدًا وتكون متحمسًا جدًا.

توقعات برج العقرب مهنيًا:

كرِّس وقتك لعلاقاتك الشخصية كما المهنية، وتحالفك الأفلاك لإحراز تقدم في أحد المجالين أو بالإثنين معًا، وقد تعمل على تحسين أوضاعك المهنية وتسعى إلى لعب دور في مهمة أو في الحصول على ترقية أو مكافئة مالية، وقد ينافسك أحدهم بشدة، ولا تصطدم بأحد ولا تتشبث بآرائك ولا في موقف فالأجواء غير مناسبة للتحدي إنما قد تحصل على موافقة للبدء في مشروع أنت تراه مناسبًا جدًا وتحاول أن تُقنِع المسؤولين فيه، ولا تراهن على دعم من أي جهة.

توقعات برج القوس مهنيًا:

تشعر في قوتك أمام بعض المستجدات وتبحث شؤونا مالية وتُركِّز على هذا الوضع مدعومًا من شريك عاطفي أو مهني ويكون همك تحقيق الأرباح، وقد تشعر بنمط بطيء ولا يجب أن يخيبك أبدًا.

توقعات برج الجدي مهنيًا:

يُهديك الفلك بعض الأجواء الإيجابية، وتستفيد من أمر يحصل في حياتك المهنية وتستمتع بمبادلات مع زملاء عاملين لك، وتضحك وتفرح وتفتح قلبك لأبواب قد تكون جديدة، لكن تجنب الإشكالات مع أشخاص نافذين أو مع مرجعية نافذة، وقد تحتجز حريتك في هذا الوقت، ولا تترك مجالًا لأحد أن يستفزك خاصة إذا كنت تبحث عن قضية مادية، وقد تسعى لكسب الوقت أو لجذب كل الإمكانيات لإحداث تطور في أعمالك.

توقعات برج الدلو مهنيًا:

تبتسم لك الأفلاك وقد تحصل على نتائج إيجابية جيدة لأعمال سابقة لك، وقد تبرع في مجال فكري او أدبي أو ثقافي أو فني وتحرز النجاح في أعمالك وتُحلِّق في مجال غالي على قلبك وتكسب الأموال أو تسمع شيئًا يرضيك. هذه فترة جيدة وكل شيء تبادر له ينتهي بنجاح ورضى عن النفس.

توقعات برج الحوت مهنيًا:

تتكلل مساعيك بالنجاح وتساعدك الأفلاك على إتمام بعض الواجبات بروح إيجابية مصحوبًا بحظ كبير، رغم بعض المتاعب والتشنج ومشاكل مهنية وعاطفية، وتميل هذا الشهر مع فريق متجانس إلى جديد وتشتغل من ضمن فريق وتلتقي بوجوه كثيرة وتشارك في مناسبات إجتماعية مهمة، وحتى لو إعترض البعض على مسارك او حاول التشويش على بعض برامجك وتحضيراتك، وكأن هناك أحدًا يريد التدخل لعرقلة الخطوات.