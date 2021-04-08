الحمل
تحصل على فرصتك الذهبية فلا داعي إلى العجلة، دع الوقت يمر ولا تستعجله لئلا تندم لاحقاً
الثور
عليك أن تكون أكثر تركيزاً على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء
الجوزاء
إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح
السرطان
عليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك وذلك لن يكون في مصلحتك
الأسد
تتحسن أحوالك ويمكنك أن تصنع كل شيء شرط التحرك وسط إجراءات سليمة، الظروف تكون في معظمها ملائمة جداً
العذراء
أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء
الميزان
إبحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظاً منك على الاستقرار
العقرب
تجد نفسك منهمكاً في التحضير لمشاريع جديدة ومتفائلاً على الرغم من تقلبات الحظ أحياناً
القوس
كن متحفظاً جداً
الجدي
الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة
الدلو
صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك
الحوت
تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل