الحملتحصل على فرصتك الذهبية فلا داعي إلى العجلة، دع الوقت يمر ولا تستعجله لئلا تندم لاحقاًالثورعليك أن تكون أكثر تركيزاً على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيءالجوزاءإنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاحالسرطانعليك توضيح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك وذلك لن يكون في مصلحتكالأسدتتحسن أحوالك ويمكنك أن تصنع كل شيء شرط التحرك وسط إجراءات سليمة، الظروف تكون في معظمها ملائمة جداًالعذراءأمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيءالميزانإبحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظاً منك على الاستقرارالعقربتجد نفسك منهمكاً في التحضير لمشاريع جديدة ومتفائلاً على الرغم من تقلبات الحظ أحياناًالقوسكن متحفظاً جداًالجديالاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلةالدلوصارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقكالحوتتستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل