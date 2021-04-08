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وفاة طفلتين بسبب "إندومي"؟

Lebanon 24
08-04-2021 | 12:00
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قدمت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى وزيرتي التجارة والصحة، يحذر من تداول "الإندومي" في الأسواق، لما له من تأثير خطير على صحة المواطنين لاسيما الأطفال.

وأشارت النائبة  فى بيان صحفي إلى أن هناك كارثة استيقظ عليها أهالي مركز إدفو بأسوان، نتيجة وفاة طفلتين شقيقتين بعد تناولهما وجبة المعكرونة سريعة التحضير"الإندومي"، لافتة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضافت التمامي أن تناول أطفالنا وجبة "الإندومي" يشكل خطرا داهما على حياتهم، في ظل ما تشير إليه دراسات علمية حديثة تحذر من مخاطرها، إذ يتسبب "الإندومي" في ضمور الأعصاب بسبب مادة الصوديوم أحادي الغلوتامات، والتي تستخدم لإضافة النكهة في العديد من الأطعمة المصنعة، كما أنها وجبة تفتقر إلى أي عنصر غذائي مفيد للجسم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن "الإندومي" به نسبة مرتفعة جدا من الدهون والأملاح والتوابل الرافعة لضغط الدم، مما يؤثر على القلب وباقي أعضاء الجسم وبه نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية والدهون والمواد الحافظة والصوديوم والألوان الصناعية، وله تأثيراته السلبية على الصحة ويسبب الزيادة في الوزن بسبب محتواه من الدهون والنشويات، فكل عبوة 70 غرام وبها نحو 350 سعرة حرارية، من بينها 139 سعرة حرارية من الدهون.
المصدر: روسيا اليوم
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