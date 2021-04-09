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برجك اليوم

Lebanon 24
09-04-2021 | 05:54
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الحمل
ابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغ
الثور
أبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالات
الجوزاء
التحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية
السرطان
تفرض شروطك الجديدة في العمل
الأسد
الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع
العذراء
الحل الوسط هو الأفضل
الميزان
إن لقاء الشمس بأورانوس فيتحدث عن رومانسية تعيشها وتتحمس لها، سواء في حياتك أو حياة أحد المقربين
العقرب
 يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس
القوس
يعدك هذا اليوم بتطورات ايجابية على الصعيدين المهني والشخصي
الجدي
رغبتك في التقدّم قد تصطدم ببعض العراقيل
الدلو
عليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذ
الحوت
كن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني
 
المصدر: السومرية
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