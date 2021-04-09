الحملابحث عن حليف أو صديق ليلطّف الأجواء وليملأ بعض الفراغالثورأبواب النجاح تفتح أمامك وتعرف ازدهاراً في كل المجالاتالجوزاءالتحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجديةالسرطانتفرض شروطك الجديدة في العملالأسدالأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّعالعذراءالحل الوسط هو الأفضلالميزانإن لقاء الشمس بأورانوس فيتحدث عن رومانسية تعيشها وتتحمس لها، سواء في حياتك أو حياة أحد المقربينالعقربيحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعسالقوسيعدك هذا اليوم بتطورات ايجابية على الصعيدين المهني والشخصيالجديرغبتك في التقدّم قد تصطدم ببعض العراقيلالدلوعليك أن تخطّط جيدّاً قبل بدء التنفيذالحوتكن متأنياً جداً هذا اليوم على الصعيد المهني