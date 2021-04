فتاة تتعرض لموقف ساخر أثناء ركن سيارتها... شاهدوا الفيديو

بعض الناس يعتبرون أن ركن السيارة من أكبر التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، خاصة إذا كان ذلك في إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة مزدحمة.

وتكون الصعوبة الأكبر إذا كان هناك اشتراطات قانونية تفرض عليه ركن السيارة بصورة موازية لرصيف، خاصة إذا كانت المساحة المتوفرة أكبر قليل من طول السيارة.

وفي هذه الحالة يحتاج قائد السيارة إلى مهارة كبيرة حتى يتمكن من تحديد المسافات بدقة ويتمكن من ركن سيارته في وقت قياسي.

ويظهر مقطع فيديو متداول فتاة تحاول ركن سيارتها بطريقة موازية للرصيف بين سيارتين متوقفتين.

Wait for it. Wait for all of it... https://t.co/rR3t80MaUk

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 12, 2021

ويظهر في الفيديو شخص آخر يساعدها في توجيه سيارتها لتتمكن من ركن السيارة في المسافة الصغيرة المتوفرة حتى تنجح في ذلك، لكن المفاجأة تحدث عندما ترى تلك الفتاة أن صاحب السيارة المتوقفة هو الذي كان يوجهها قبل أن ينطلق بسيارته التي كانت تعيق قدرتها على ركن السيارة بسهولة.