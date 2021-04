قُتلت طفلة أميركية تبلغ من العمر 7 أعوام بالرصاص، بينما كانت تنتظر مع والدها وجبة سريعة من أحد مطاعم "ماكدونالدز" في مدينة شيكاغو.



وكانت جاسلين آدامز تجلس داخل سيارة والدها البالغ من العمر (29 عاما) أثناء انتظار وجبة في المسار المحدد للمركبات، عندما فتح مسلحون النار عليهما.



وذكرت الشرطة الأميركية أن الطفلة أصيبت بجروح بالغة، بعدما اخترقت رصاصات عدة جسدها، نقلت على أثرها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها هناك.وأصيب والدهها بجروح خطيرة للغاية من جراء رصاصة خرقت جسده.وأثارت هذه الجريمة حالة من الحزن والغضب بين ذوي الضحايا والمجتمع المحلي.وقالت الشرطة إنها لم تعرف بعد خلفية الجريمة، فيما لم يتم توقيف أحد حتى الآن.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot at a Chicago McDonalds#Chicago l #IL



— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 18, 2021

Police are at a McDonalds where 3 people were shot. One victim is a little girl who was shot while inside a vehicle in the drive-thru. Footage shows police rushing the girl away.Significant updates shortly! pic.twitter.com/MkocQ8QYo5