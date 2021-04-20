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الأرض على موعد مع ظاهرة القمر العملاق الزهري الأسبوع المقبل

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:00
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يرصد علماء الفلك مشهدا قمريا نادرا يشكل فيه القمر قرصا عملاقا بلون زهري ساطع، ومن المتوقع أن يكتمل المشهد يوم الاثنين 26 نيسان الجاري.

 

سيبدو أكبر وأكثر إشراقًا من الوضع العادي، مع لون زهري وذهبي، يرجع الحجم المتزايد إلى حقيقة أنه مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، بحسب ما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية.

 

Full Pink Super Moon will be HUGE in the sky next week – how and when to see it https://t.co/S1dOCgmUQA

وقال العلماء إنه عندما يتزامن القمر الجديد أو الكامل مع "نقطة الحضيض"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري، يظهر لنا القمر الزهري العملاق، بحسب الصحيفة.

 

وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب لمسافة 337.865 كم من الأرض وأن يكون بدرا حتى يكتمل المشهد الساحر.

 

وأكد العلماء أن الشرط الأساسي لكي يحدث ذلك، يجب أن تكون الأرض موجودة بين الشمس والقمر، هذا يعني أننا نرى الوجه الكامل للقمر مضاء بالشمس بشكل مباشر.

 

على الرغم من أن الأرض تقع بين الشمس والقمر، إلا أنها لا تخلق خسوفًا لأن موقع القمر بالنسبة لكوكبنا الأصلي منحرف قليلاً.

 

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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