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"سبيس إكس" و"ناسا" ترسلان 4 رواد فضاء إلى "المحطة الدولية"

Lebanon 24
24-04-2021 | 12:00
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انطلق صاروخ "سبايس إكس" من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، أمس الجمعة، محملا بأربعة رواد فضاء بينهم الفرنسي توما بيسكيه إلى محطة الفضاء الدولية.

"Glad to be back in space for all of us." - @Astro_Kimbrough. The second stage has separated, and the @SpaceX Crew Dragon spacecraft with four astronauts aboard is in orbit, and on the way to the @Space_Station. pic.twitter.com/ygzlgtVjWd

وعلا التصفيق في غرفة التحكم في "سبايس إكس" عند الإقلاع،  وهذه الرحلة الثالثة المأهولة للمجموعة الأميركية الخاصة التي أسسها إيلون ماسك والتي تنقل الآن رواد فضاء.

وهذا هو أول طاقم يرسل إلى المدار باستخدام محرك صاروخي أعيد استخدامه بعد رحلة فضائية سابقة.

المصدر: الحرة
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