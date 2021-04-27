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فيديو الهجوم المرعب.. نمر ينقض على رجل ويحطم نافذة سيارة

Lebanon 24
27-04-2021 | 10:10
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أثار نمر سيبيري الرعب في قرية صغيرة في أقصى شمال شرق الصين على الحدود مع روسيا، إذ هاجم سيارة وانقض على فلاح، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. 

ورصد النمر الذكر اليافع الجمعة خلال تجواله قرب قرية لينهو في مقاطعة هيلونجيانغ، حسبما نقلت صحيفة "ذي بيبر" الصادرة في شنغهاي عن الشرطة المحلية.

وأظهرت لقطات فيديو النمر وهو ينقض على قروي يعمل في حقل قريب قبل أن يتركه ويركض بعيدا. وأفادت وسائل الإعلام أن المزارع أصيب بجروح طفيفة فحسب، ثم تمكنت الشرطة من محاصرة الحيوان والسيطرة عليه باستخدام السهام المهدئة.


كما روى شاهد يدعى وانغ شو حضر إلى الموقع بسيارته لاصطحاب أحد أقاربه، أن الحيوان "توجه عندها نحو قرويين كانا يعملان في حقل".

ونقلت صحيفة "بكين نيوز" عن الشاهد قوله "صرخت منبها إياهما للفرار، لكن النمر ركض في اتجاهي مباشرة".

وأضاف: "في غضون ثانيتين أو 3 ثوان، ركض وانقض على سيارتي، وخدشها بمخالبه الضخمة".

وتضرر الجزء الخارجي للسيارة بشدة وتحطمت نافذة المقاعد الخلفية، وقال وانغ: "شعرت بالرعب. ما زلت أعاني مشاكل في القلب من جراء الحادث".

A lost tiger attacks a car and knocks down a woman somewhere on the Russian-Chinese border.#China pic.twitter.com/6iKKvHUfCJ

وأشار تقرير صادر عن مكتب غابات هيلونجيانغ، الاثنين، إلى أن النمر وضع في الحجر لمدة 45 يوما في مركز متخصص في مدينة مونداجيانغ.


وتعيش النمور السيبيرية في روسيا وأجزاء من شمال شرق الصين، ولم يبق منها ما يعيش في البرية سوى أقل من 500 بسبب الصيد الجائر، من بينها أقل من 30 في الصين، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز".

ويسعى النشطاء في مجال الحفاظ على البيئة في الصين وروسيا إلى حماية هذا النوع، ونادرا ما تجازف النمور بدخول المناطق التي يرتادها البشر.

 

المصدر: "سكاي نيوز

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