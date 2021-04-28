ولاية أميركية تطلق آلاف أسراب البعوض.. ما السبب؟

بدأ إطلاق آلاف أسراب البعوض المعدل وراثيًا في ولاية فلوريدا الأميركية، هذا الأسبوع كجزء من جهود مكافحة أنواع الحشرات التي تنشر الأمراض صيفا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المشروع الجديد، من شركة "أوكسيتيك" البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، يهدف إلى الحد من انتشار البعوض الذي يمكن أن ينشر أمراضًا عديدة.

Thousands of genetically modified mosquitoes being released in Florida https://t.co/VSZJSCbiPk pic.twitter.com/avAYySn84u

— New York Post (@nypost) April 28, 2021

ويهدف المشروع إلى تعديل ذكور البعوض وراثيًا مع بقاء الإناث غير معدلة، لأنها ستموت تلقائيا بعد عملية التلقيح، بحسب الصحيفة.

عندئذٍ تعمل ما يسمى بـ "آلية الموت" على منع أي نسل ناتج من الإناث الناقلات للمرض من البقاء على قيد الحياة.

وقالت" أوكسيتيك" في بيان "لا يمكن أن يعيش البعوض بعد عمليات التلقيح، وبالتالي يتم السيطرة على تعدادها في الأشهر القادمة".

وسيتم وضع البعوض المعدل في ستة مواقع في فلوريدا، مع توقع ظهور حوالي 12000 كل أسبوع على مدى الأسابيع الـ 12 المقبلة.