بعد 3 أيام من العمل المتواصل.. شاهدوا ما فعله رجل الإطفاء! (فيديو)

تمكن رجال الإطفاء من إتمام مهمة إخماد نيران هائلة اندلعت في إحدى الغابات الصينية وكان ذلك بعد عمل متواصل على مدى 3 أيام.



وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإنّه إثر انتهاء أعمالهم لاحظ رجال الإطفاء أن أحد رفاقهم غلبه النوم أثناء وقوفه بين الأشجار إثر انتهاء عمله، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنّ رجل الإطفاء غلب عليه النوم واقفا، إثر الانتهاء من مهمة إطفاء حريق إحدى الغابات جنوب غربي الصين.



