صخرة غامضة "شيطانية" داخل كهف... هل استُخدمت لدرء نهاية العالم؟!

اكتُشفت صخرة غريبة على شكل قارب "شيطانية" في كهف آيسلندي، ومن المحتمل أن الفايكنغ استخدموها لدرء نهاية العالم قبل 1100 عام، وفقا للباحثين.
وداخل الكهف، كان هناك هيكل على شكل قارب مصنوعا من الحجر وسلسلة من البضائع التجارية من الشرق الأوسط، من المحتمل أن يتم وضعها لمحاولة تجنب نهاية العالم.
'Satanic' rock structure discovered in Icelandic cave that Vikings likely used to ward off the apocalypse 1,100 years ago https://t.co/NjbNb67czL
— Daily Mail Online (@MailOnline) April 28, 2021
'Satanic' rock structure discovered in Icelandic cave that Vikings likely used to ward off the apocalypse 1,100 years ago https://t.co/NjbNb67czL