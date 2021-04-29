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عمره 105 أعوام... رجل وزوجته المسنة يقهران كورونا (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2021 | 16:00
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نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية فيديو لرجل عمره 105 أعوام وزوجته، 95 عاما، وقد تغلبا على كورونا بعد تلقيهما العلاج المضاد للمرض داخل إحدى المستشفيات".

وقالت الصحيفة إن الرجل المسن وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد في آذار الماضي، لكنهما تلقيا العلاج وظلا في المستشفى لعدة أيام قبل أن يقوما بالمغادرة إثر تعافيهما من هذا الوباء مطلع الشهر الجاري.


ولفتت الصحيفة إلى أن تعافي الرجل وزوجته رغم سنهما المتقدم، أصبح بمثابة أمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند التي باتت من أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

The coronavirus is especially harsh on elderly people, but a 105-year-old Indian man and his 95-year-old wife have successfully beaten Covid-19. pic.twitter.com/fKTASoGVNk



 


المصدر: سبوتنيك
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