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برجك اليوم

Lebanon 24
01-05-2021 | 22:55
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الحمل
تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة
الثور
يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك
الجوزاء
تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق
السرطان
إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك
الأسد
تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض
العذراء
أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية
الميزان
قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد
العقرب
تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج
القوس
مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ
الجدي
يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين
الدلو
عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب
الحوت
تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض
 
المصدر: السومرية
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