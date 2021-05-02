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بيع لوحة سيارة بمبلغ يفوق 10 ملايين دولار.. ماذا كُتب عليها؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2021 | 09:00
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شهد مزاد خيري في دبي بيع لوحة أرقام سيارة بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 10.3 مليون دولار أميركي، دعما لحملة خيرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم في هيلتون دبي الحبتور سيتي بيع رقم المركبة "AA 9" بـ 38 مليون درهم في مزاد أنبل رقم الداعم لحملة 100 مليون وجبة، برعاية رئيس مجلس دبي الرياضي الأكبر في المنطقة، الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتقديم الطعام في 30 دولة خلال شهر رمضان.

صاحب #أنبل_رقم 9 AA، الذي يعد ثاني أغلى رقم في العالم، عرّف نفسه بأنه فاعل خير، وتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد على إتاحة الفرصة للمجتمع للمشاركة في حملة #100_مليون_وجبة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pYTJRCfvrK

 

بيع "أنبل رقم" للوحة مركبة في دبي 9 AA بمبلغ 38 مليون درهم ضمن مزاد للأرقام المميزة ولوحات المركبات، الليلة، دعماً لحملة #100_مليون_وجبة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5S5xeNcSHM

وعرضت في المزاد الخيري سلسلة من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف النقالة التي يعود ريعها لدعم حملة "100 مليون وجبة" المبادرات العالمية لحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات".

ويعتبر "AA 9" بالتالي ثاني أغلى رقم سيارة في العالم، ولم يكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز.

المصدر: وكالات
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