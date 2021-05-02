شاهدوا الصورة.. ولادة ثاني أضخم طفلة في بريطانيا

أنجبت سيدة بريطانية طفلة يبلغ وزنها 13 رطلاً (6 كيلوغرام) لتصبح بذلك ثاني أضخم رضيعة في المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أمبر كمبرلاند (21 عاماً)، التي تعيش في مقاطعة أوكسفوردشاير، في جنوب شرقي إنجلترا، أنجبت ابنتها إميليا في 16 أبريل الحالي، وذلك بعد أن ظن الأطباء في البداية بأنها حامل في توأم بسبب كبر حجم بطنها.
وأضافت: "كنت كلما أخرج من المنزل خلال الحمل ينظر إلي الجميع باندهاش بسبب ضخامة حجم بطني وكنت دائماً أضحك أنا وزوجي من هذه النظرات".
وتابعت: "نحن الآن سعداء للغاية لكون إميليا تتمتع بصحة جيدة".