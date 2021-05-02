منوعات

وفاة 10 أشخاص في هذه الدولة بسبب مواد مخدرة مجهولة!

Lebanon 24
02-05-2021 | 13:28
A-
A+
Doc-P-818892-637555842465660895.jpg
Doc-P-818892-637555842465660895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وسائل إعلام فنلندية رسمية، تسجيل عشر حالات وفاة في مدينتين في البلاد بسبب مخدرات غير معروفة.

ذكرت صحيفة "Yle"، أنه تم تسجيل الوفيات في مدينتي توركو والعاصمة هلسنكي. ووفقا لصحيفة "Turun Sanomat" المحلية، لقي خمسة أشخاص حتفهم بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات في هلسنكي. 

ووجدت السلطات آثارا للمهدئات في دم المتوفيين في هلسنكي. وأفادت صحيفة "Yle" الأسبوع الماضي، بوفاة خمسة أشخاص في مدينة توركو جراء تناول مواد مخدرة مجهولة.

وحذر مسؤولون مؤخرًا من الحبوب المباعة في السوق السوداء التي من المحتمل أن تكون خطيرة على حياة الشخص. ويشتبه أن يكون الضحايا قد تناولوا حبوب ألبرازولام التي أضيفت إليها مادة الفنتين (مسكن أفيوني يستخدم في التخدير) والقضية لا تزال قيد التحقيق.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-05-02
14:23 | 2021-05-02
14:00 | 2021-05-02
11:00 | 2021-05-02
09:00 | 2021-05-02
07:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website