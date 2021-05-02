وفاة 10 أشخاص في هذه الدولة بسبب مواد مخدرة مجهولة!

نقلت وسائل إعلام فنلندية رسمية، تسجيل عشر حالات وفاة في مدينتين في البلاد بسبب مخدرات غير معروفة.ذكرت صحيفة "Yle"، أنه تم تسجيل الوفيات في مدينتي توركو والعاصمة هلسنكي. ووفقا لصحيفة "Turun Sanomat" المحلية، لقي خمسة أشخاص حتفهم بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات في هلسنكي.ووجدت السلطات آثارا للمهدئات في دم المتوفيين في هلسنكي. وأفادت صحيفة "Yle" الأسبوع الماضي، بوفاة خمسة أشخاص في مدينة توركو جراء تناول مواد مخدرة مجهولة.وحذر مسؤولون مؤخرًا من الحبوب المباعة في السوق السوداء التي من المحتمل أن تكون خطيرة على حياة الشخص. ويشتبه أن يكون الضحايا قد تناولوا حبوب ألبرازولام التي أضيفت إليها مادة الفنتين (مسكن أفيوني يستخدم في التخدير) والقضية لا تزال قيد التحقيق.