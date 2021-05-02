جريمة مروّعة... أم ترمي رضيعتها من الطابق الخامس: "زهقت منها ومن أبيها"

أمرت النيابة العامة المصرية تجديد حبس أم سودانية، كانت قد قتلت رضيعتها الصغيرة عمدا، عبر إلقائها من الطابق الخامس في شقتها بمدينة أكتوبر بالجيزة.وجددت النيابة العامة حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حتى ورود تقرير طبي حول مرضها، حيث أن زوجها أكد أنها كانت تخضع للعلاج النفسي.وفي تفاصيل الحادث، بررت الأم السودانية جريمتها بأنها مرت بأزمات نفسية عدة جعلتها تلجأ إلى أطباء نفسيين لتحسين حالتها، لكن بلا جدوي، وكانت تداعيات هذه الحالة تتسبب في اختلاق مشاكل مع زوجها الذي كان حملا إضافيا عليها بسبب سوء تصرفاته، فانتهى الأمر بينهما بالانفصال، وفقا لموقع "الوطن" المصري.وقالت الأم بردها على النيابة العامة: "زهقت منها ومن أبيها".وأشار صحيفة "الوطن" إلى أنه أثناء فترة انفصال المرأة السودانية عن زوجها، التي تقترب من الشهرين، ساءت حالتها النفسية أكثر، ولم تستطع تقبل فكرة الابتعاد عن زوجها وأطفالها، حيث قرر الأب أن يقوم هو برعاية الأبناء الكبار، وترعى هي رضيعتها الصغيرة، فألقت برضيعتها من الطابق الخامس بمدينة السادس من أكتوبر.