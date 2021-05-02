منوعات

جريمة مروّعة... أم ترمي رضيعتها من الطابق الخامس: "زهقت منها ومن أبيها"

Lebanon 24
02-05-2021 | 14:23
A-
A+
Doc-P-818904-637555876189423508.jpg
Doc-P-818904-637555876189423508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت النيابة العامة المصرية تجديد حبس أم سودانية، كانت قد قتلت رضيعتها الصغيرة عمدا، عبر إلقائها من الطابق الخامس في شقتها بمدينة أكتوبر بالجيزة.

وجددت النيابة العامة حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حتى ورود تقرير طبي حول مرضها، حيث أن زوجها أكد أنها كانت تخضع للعلاج النفسي.

وفي تفاصيل الحادث، بررت الأم السودانية جريمتها بأنها مرت بأزمات نفسية عدة جعلتها تلجأ إلى أطباء نفسيين لتحسين حالتها، لكن بلا جدوي، وكانت تداعيات هذه الحالة تتسبب في اختلاق مشاكل مع زوجها الذي كان حملا إضافيا عليها بسبب سوء تصرفاته، فانتهى الأمر بينهما بالانفصال، وفقا لموقع "الوطن" المصري.

وقالت الأم بردها على النيابة العامة: "زهقت منها ومن أبيها".

وأشار صحيفة "الوطن" إلى أنه أثناء فترة انفصال المرأة السودانية عن زوجها، التي تقترب من الشهرين، ساءت حالتها النفسية أكثر، ولم تستطع تقبل فكرة الابتعاد عن زوجها وأطفالها، حيث قرر الأب أن يقوم هو برعاية الأبناء الكبار، وترعى هي رضيعتها الصغيرة، فألقت برضيعتها من الطابق الخامس بمدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-05-03
22:54 | 2021-05-02
16:00 | 2021-05-02
14:00 | 2021-05-02
13:28 | 2021-05-02
11:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website