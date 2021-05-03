هذه الأبراج مفلسة بشكل دائم.. هل أنت من بينها؟

يجيد بعض الأشخاص التعامل مع المال بغض النظر عن حجم مدخولهم، وهناك من يتعامل مع المال بخفة كبيرة للغاية ويكون مفلسا بشكل دائم.

فمن هي الابراج التي تكون مفلسة بشكل دائم؟

القوس

لن تجدوا القوس يوماً يملك فلساً في جيبه أو مبلغاً ما مدخراً في البنك. البرج هذا يعيش حياته وفق عدم القلق حول المستقبل وذلك لأنه يريد أن يعيش في اللحظة الراهنة.

هو يريد الحصول على كل الأمور الجميلة وكل ما تشتهيه نفسه والقيام بكل ما يريد القيام به من دون القلق حول واقع أن في اليوم التالي لن يملك ما يكفيه لإطعام نفسه.

القوس يعيش منذ بداية جنيه المال الإفلاس وفي الواقع هو ينفق كل ماله منذ بداية الشهر. خلال تلك الفترة يبدأ بإختبار مشاعر الندم وذلك لانه عليه الإستدانة ويقرر بأنه لن يكرر فعلته هذه، ثم حين يحصل على المال مجدداً فهو يتعامل معه بالطريقة المستهترة نفسها.

الميزان

الميزان برج خمول جداً حين يتعلق الأمر بالأمور المادية. مشكلة البرج هذا الأساسية تتمحور حول تعامله مع بطاقات الإعتماد، فهو يحب الأمور الجميلة الفاخرة وبالتالي يشتري وبكثرة من خلال بطاقات الإعتماد وحين يحين موعد التسديد فهو لا يملك المال لتسديد ما هو مطلوب منه وذلك لأنه أيضاً أنفق المال الذي يملكه على أمور اخرى.

في الواقع غالبية الذين ينتمون الى برج الميزان لا يسددون الدفعات الشهرية بشكل منتظم ما يضاعف الديون عليهم. تعامل الميزان مع المال سيء جداً وذلك لأنه يجعل نفسه يقع في حفرة لا قاع لها.

الجوزاء

الجوزاء برج إجتماعي للغاية وهو يريد أن "يدرك" الاخرين بأن أحواله جيدة، حتى ولو أنها لم تكن كذلك. وعليه هو يحرص على الخروج والمشاركة في أكبر عدد ممكن من النشاطات الإجتماعية ما يجعله ينفق الكثير من المال. الخروج المتكرر يتطلب الظهور بأفضل طلة ممكنة وهذا يعني المزيد من الإنفاق على الشكل الملابس وغيرها.

والأمر لا يتوقف هنا مع الجوزاء فهو معروف عنه بأنه حين يخرج للتبضع فهو يشتري ما يحتاج وما لا يحتاج اليه. لاحقاً وحين تخمد حماسة الشراء يدرك بأنه لم يعد يملك فلساً وعادة الإدراك هذا يحدث خلال مرحلة مبكرة جداً من الشهر.

الحمل

الحمل يجد صعوبة في الرفض.. في حال كان أحدهم يحتاج للمال فهو مستعد لإقراضه له وفي حال كان يمكنه توفير بعض الحاجات لشخص ما فهو لن يتردد قبل القيام بذلك. الحمل هو ذلك الصديق الذي يلجأ اليه الجميع حين يريدون إقتراض المال وذلك لانهم يعرفون بانه لن يرفض طلبهم.

الحمل لن يتردد قبل مساعدة غيره ولكن حين يشعر بأن ما يحصل أكثر من قدرته على التحمل فهو سينفجر بوجه الجميع وعادة الإنفجار هذا يحدث حين يدرك بأنه بات مفلساً.

الحلقة المفرغة هذه تتكرر بشكل دائم مع الحمل، لانه وبكل بساطة لا يتعلم الدرس.

العقرب

العقرب مفلس بشكل دائم وذلك لانه عادة يرتبط بشخص يملك ذوقاً مكلفاً للغاية. وبما انه عليه مجاراة الشريك فهو يبدأ بالإنفاق وبالدعوات الى الأماكن التي لا يمكنه تحمل تكلفتها.

وحتى ولو لم يكن مرتبطاً بشريك يملك ذوقاً مكلفاً البرج هذا يحتاج لمجاراة أي شخص يعرفه ويملك ذوقاً مكلفاً وذلك لانه يحتاج لإثبات أنه أيضاً متفوق في هذا المجال.

بشكل عام البرج هذا لا يحب أن يظهر وكأنه لا يمكنه تحمل تكلفة هذا الامر أو ذلك وعليه هو يدعي بأن المال ليس عائقاً.. بينما هو كذلك. ولهذا السبب العقرب مفلس بشكل دائم ولكنه لا يكشف ذلك لأحد بل يستمر بالغرق في المستنقع بمفرده بصمت.