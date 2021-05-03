أخفى وافدة في شاحنة.. هكذا تصرفت السلطات السعودية

أعلنت السعودية القبض على مقيم يعمل بشكل شرعي في البلاد كان يخفي وافدة في شاحنة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، متعب الخميس، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من ذات الجنسية في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن".وقال المتحدث إنه "جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية".وعادة ما تقوم المملكة بترحيل المخالفين لشروط الإقامة.وبحسب وزارة الداخلية فإن كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخصاً آخر من العمل على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير، فإنه تتم معاقبته بتغريمه عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة، إذا كان من الوافدين.