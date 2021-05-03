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طيار سوري يذهل العالم ببراعته

Lebanon 24
03-05-2021 | 11:00
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أصبح طيار سوري نجماً لامعاً في سماء مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تمكن من الهبوط بطائرته على عجلتين فقط في مطار طهران وسط ذهول الجميع، في مشهد أظهر براعة الطيار في التعامل مع الأحداث الطارئة دون الإضرار بحياته أو بحياة الركاب على متن الطائرة.
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