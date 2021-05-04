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حادثة غريبة: مسافرة تلد في الجو وتؤكد: لم أكن أعلم بحملي (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2021 | 02:00
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وضعت امرأة طفلا على متن طائرة، زاعمة أنها لم تكن تعلم أنها حامل، وذلك في واقعة نادرة.

 

وفي رحلة من مدينة يوتاه إلى جزر هاواي في الولايات المتحدة، ساعد عدد من مضيفات الطيران والمسافرين من أصحاب الخلفيات الطبية، راكبة حامل في الأسبوع الـ26 على الولادة في حمام الطائرة، حسب ما أشارت صحيفة "صن" البريطانية.

 

وأكدت ممرضة على متن الطائرة على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنها نجحت مع آخرين في توليد "امرأة في الأسبوع الـ26 من حملها في حمام الطائرة".

 

وبينما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط، تمكن طبيبان و3 ممرضات والمضيفات، من توليد الراكبة قبل 3 ساعات من الهبوط، وقالت ممرضة إن "الطفل والأم كانا رائعين".

 

وأظهر فيديو صورته إحدى المسافرات لحظة الولادة وصوت المولود الجديد، ثم انخراط الركاب في موجة من التصفيق بعد نجاح العملية.

 

 

 

 وادعت الأم أنها لم تكن تعلم بحملها عند ركوب الطائرة، حيث لا يسمح للحوامل في أشهر متقدمة عادة بالسفر جوا.

 

وكتبت شقيقتها على حسابها بموقع "فيسبوك": "لم تكن شقيقتي تعلم أنها حامل، لذا صدمت مثلنا تماما عندما ولد ابن أختنا".

 

وأضافت: "ستبقى شقيقتي وطفلها في هاواي لفترة أطول حتى يصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منزلها في يوتاه".

المصدر: سكاي نيوز
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