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منوعات
أعدّت الطعام لعائلتها خلال إصابتها بكورونا.. شاهدوا الفيديو الذي أشعل يوتيوب!
Lebanon 24
04-05-2021
|
05:00
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعدما قامت يوتيوبر شهيرة وصاحبة قناة "مطبخ لومي لوما" بنشر مقطع فيديو لها وهي تُعد الطعام لأفراد أسرتها، في فترة إصابتها هي وبعض أفراد أسرتها بفيروس كورونا.
ونشرت يوتيوبر مصرية مقطع فيديو لها مرفقا بتعليق: "رغم تعبي الشديد، قاومت، تحديتك يا كورونا وعملت عزومة جامدة للبيت كله، دعواتكم لينا"، حيث حقق الفيديو ما يقرب من 162 ألف مشاهدة خلال 3 أيام.
وبدأت اليوتيوبر مقطع الفيديو موضحة أن أعراض الفيروس بدأت تظهر على بعض أفراد أسرتها، ومتمنية ألا يصاب الباقون، مؤكدة أنها لم يتم شفاؤها بشكل كامل، وما زالت حاملة للفيروس. وظهرت اليوتيوبر في الفيديو مرتدية الكمامة فقط دون مراعاة أي إجراءات احترازية.
وسرعان ما لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق الآلاف المشاهدات بعد ما يقرب من 3 أيام من نشره، إذ لاقى العديد من الانتقادات اللاذعة والساخرة من قبل العديد من نشطاء السوشيال ميديا، ومن التعليقات "العشاء الأخير".
كما انتشر فيديو لليوتيوبر قبل يوم وهي تتحدث عن أعراض ضيق تنفس عندها وأعراض إنفلونزا عند ابنتها، وتطلب الدعاء لهما قبل توجهما إلى الطبيب.
المصدر:
العربية
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