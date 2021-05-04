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منوعات
مقتل طفل بريطاني... طعنوه أثناء ذهابه إلى المدرسة!
Lebanon 24
04-05-2021
|
16:00
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أصدرت الشرطة البريطانية بيانا بشأن جريمة قتل طفل صغير، قالت إنه تعرض للطعن بالقرب من مدرسة "بولتون" في مانشستر الكبرى.
وقالت الشرطة في بيانها، إن الفتى في سن المراهقة ويبلغ من العمر 15 عاما، وقد طرق باب أحد البيوت طالبا المساعدة بعد تعرضه للطعن، وتم نقله فيما بعد إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Mirror" البريطانية.
وأضافت الشرطة أنها قامت بإرسال المحققين بشكل فوري إلى مكان حدوث الجريمة، للكشف عن ملابساتها.
وبين كريس بريدج، مدير المباحث لمقاطعتي ويغان وبولتون، أن رجال الشرطة يبذلون قصارى جهدهم لكشف المسؤولين عن هذه الجريمة، كما أنهم سيتواجدون بشكل متزايد في المنطقة حتى يتمكنوا من حل القضية. ودعا المدير أهالي الحي إلى مساعدتهم في تقديم أي معلومة متعلقة بالحادثة.
المصدر:
سبوتنيك
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