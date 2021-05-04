منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
04-05-2021 | 22:55
A-
A+
Doc-P-819603-637557910104301009.jpg
Doc-P-819603-637557910104301009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب
الثور
لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل
الجوزاء
طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال
السرطان
يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك
الأسد
الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك
العذراء
يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات
الميزان
الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة
العقرب
تلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخباً وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع
القوس
تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك
الجدي
يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً
الدلو
تعود المودة والحب بينك وبين الشريك
الحوت
قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-05-05
16:00 | 2021-05-04
14:23 | 2021-05-04
14:00 | 2021-05-04
11:00 | 2021-05-04
09:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website