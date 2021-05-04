الحملالعقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيبالثورلا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العملالجوزاءطموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المالالسرطانيوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لكالأسدالحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتكالعذراءيوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النياتالميزانالجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلةالعقربتلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخباً وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاعالقوستقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاكالجدييوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداًالدلوتعود المودة والحب بينك وبين الشريكالحوتقد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة