الحمل
العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب
الثور
لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل
الجوزاء
طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال
السرطان
يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك
الأسد
الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك
العذراء
يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات
الميزان
الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة
العقرب
تلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخباً وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع
القوس
تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك
الجدي
يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً
الدلو
تعود المودة والحب بينك وبين الشريك
الحوت
قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة