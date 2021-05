أظهر سائق شاحنة محملة بالنقود، في جنوب أفريقيا، سرعة بديهة وحنكة بالتعاطي مع موقف خطر عند تعرضه والحارس المرافق له لإطلاق نار كثيف بهدف السرقة.

ونجح السائق بالسيطرة على السيارة وحمايتها أثناء تعرضها للهجوم، بعد أن فتح اللصوص النار عليها، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



قال السائق لزميله في بداية المطاردة: "إنهم يتبعوننا"، وطلب منه أن يمسك بندقية كبيرة كانت معهما في الشاحنة. في نهاية المطاردة، تحطمت نافذة السائق. وخرج السائق والحارس من السيارة سالمين.

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q