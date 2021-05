خدعة بصرية.. وجه مرعب يظهر من خلال ملابس الغسيل! (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد فيديو يوثّق لحظة "مرعبة" أصابت سيدة بعد إزالة الملابس من غسالتها.



ويظهر في الفيديو الذي شاركته "ذا صن" على صفحتها في "تويتر" كيف تسببت انحناءات ملابس الغسيل بتشكل وجه مخيف للحظات ثم اختفائه.

وتشعر المرأة التي سجلت المشهد بالصدمة للحظات أثناء مشاهدتها الوجه، لتقول كيف حدث هذا؟.. وتلحظ لاحقا الخدعة البصرية التي وقعت فيها وتضحك.

Man gets freaked out after seeing terrifying ‘face’ peering at him in pile of laundry pic.twitter.com/xhytBEKWp8