في قلعة دراكولا... لقاحات كورونا وجولة في "غرفة التعذيب"! (صور)

بألبسة عليها رسومات مخيفة، يستقبل الأطباء والممرضات زوار قلعة بران في رومانيا، والمعروفة على نطاق واسع بأنها مصدر إلهام لعرين شخصية مصاص الدماء الخيالية دراكولا، في حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.



فبعد مشاهدتهم كيف يعض مصاصو الدماء بأنيابهم أعناق ضحاياهم، يعرض الممرضات على الزائرين الحصول على لقاح فايزر، ضد الفيروس، في مقابل حصد شهادة تشيد بجرأتهم وتحملهم المسؤولية، فضلا عن جولة مجانية في "غرفة التعذيب".وقال المهندس ليفيو نيكولا (39 عاما): "جئت لزيارة القلعة مع عائلتي وعندما رأيت الملصق جمعت شجاعتي ووافقت على الحصول على اللقاح".تقع قلعة بران في واد ضبابي في جبال الكاربات، وهي مرتبطة بالأمير الروماني في القرن الخامس عشر، فلاد تيبس، على الرغم من أنه لم يعش هناك أبدا.ويعتقد أن مؤلف رواية دراكولا، برام ستوكر، قد استوحى من فلاد وأوصاف قلعة بران تفاصيل روايته التي نشرت عام 1897 وساهمت بتكوين صورة حديثة لمخلوقات مصاصي الدماء.ولجأت الحكومة الرومانية إلى هذه الفكرة لتشجيع الناس لتلقي المطعوم، فضلا عن توفيره على مدار 24 ساعة في أماكن رئيسية مثل المكتبة الوطنية في بوخارست لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتلقى ما يقرب من 3.6 مليون روماني من أصل 19 مليون شخص في البلاد جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتهدف السلطات إلى الحصول على خمسة ملايين بحلول حزيران.

