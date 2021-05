نمر يتجول في تكساس.. وصاحبه متهم بجريمة قتل! (فيديو)

تبحث الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية عن شاب يعتقد أنه صاحب نمر عثر عليه وهو يتجول في منطقة سكنية بالمدينة، يوم الأحد الماضي.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للنمر أثناء تجوله في شارع ووقوفه أمام فناء منزل على مرأى من الجيران.

والشاب الذي يدعى فيكتور كويفاس (26 عاما) ويعتقد أنه صاحب النمر كان قد خرج من السجن بكفالة في قضية "قتل متعمد".

وقد واجه الشاب أحد الجيران، وهو شرطي كان في خارج ساعات الدوام، وقد طلب منه أن يذهب به إلى الداخل، إلا أنه فر بالنمر داخل سيارة بعد وصول الشرطة وذهب به بعيدا.

واستطاع الشاب الإفلات من الشرطة بعد مطاردة قصيرة في الشوارع. ووجهت له الشرطة، أمس الاثنين، تهمة التهرب من الاعتقال.

والجدير ذكره أن امتلاك حيوان بري بغرض اقتنائه كحيوان أليف غير قانوني في تكساس.

وأظهرت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي النمر وهو يتجول بحرية في شارع سكني، قبل أن يواجه الشرطي الذي كان بحوزته مسدسا، ويظهر فيديو اقتراب النمر منه لكن لم يحدث اشتباك أو إطلاق نار.

وخلال المواجهة التي استمرت نحو خمس دقائق، يمكن سماع الشرطي وهو يصرخ في كويفاس لإعادة الحيوان إلى الداخل.