منوعات

حوتان مهددان بالانقراض "يتعانقان".. فيديو مذهل يُرصد لأول مرة

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-822031-637564069506879406.JPG
Doc-P-822031-637564069506879406.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طائرة مُسيّرة التقطت لحظات "مذهلة"، بدا خلالهما حوتان مهددان بالانقراض كما لو كانا "يتعانقان" باستخدام زعانفهما، في خليج كيب كود بالمحيط الأطلسي.

 

وكان مصور الحياة البرية بريان سكيري وعلماء من معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات وحوض الأسماك في نيو إنغلاند بالولايات المتحدة، التقطوا هذه اللحظة في 28 شباط الماضي، عندما تفاعل الحوتان، لكن الفيديو نشر الاثنين الماضي.

 

وقال علماء "وودز هول" إن مثل هذا السلوك نادرا ما تتم ملاحظته، وقد تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عناق حوتين من الهواء.

 

وصرح فريق البحث في بيان قائلا: "رأى الباحثون ما بدا وكأنه حوتين يتعانقان بزعانفهما. في عرض للمودة على ما يبدو ومحاولة للتزاوج".

 

ونشر موقع "ناشونال جيوغرافيك" لقطات الفيديو الرائعة، وقال إن الحوتين اسميهما "فيدل" و"هايفن".

 

Drone video shows two male North Atlantic right whales named Fiddle and Hyphen swimming together in an intimate way scientists call belly-to-belly behavior #SecretsOfTheWhales https://t.co/SK4icbqiqN

🎥 @Brian_Skerry pic.twitter.com/C2EqzdaZjd

وتعتبر "حيتان شمال الأطلسي الصائبة" من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض، ويقدر عدد سكانها المعروف بنحو 360 فقط.

 

كما أن هذه الحيتان عرضة لصفعات السفن والتشابك المحتمل مع معدات الصيد التجارية.

 

وقال علماء إن هناك نقطة مضيئة، إذ ولدت هذه الحيتان خلال الشتاء الماضي بأعداد أكبر، الأمر الذي يشهده العلماء منذ عام 2015.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:40 | 2021-05-12
04:00 | 2021-05-12
02:00 | 2021-05-12
22:54 | 2021-05-11
16:00 | 2021-05-11
14:00 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website