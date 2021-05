حوتان مهددان بالانقراض "يتعانقان".. فيديو مذهل يُرصد لأول مرة

طائرة مُسيّرة التقطت لحظات "مذهلة"، بدا خلالهما حوتان مهددان بالانقراض كما لو كانا "يتعانقان" باستخدام زعانفهما، في خليج كيب كود بالمحيط الأطلسي.

وكان مصور الحياة البرية بريان سكيري وعلماء من معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات وحوض الأسماك في نيو إنغلاند بالولايات المتحدة، التقطوا هذه اللحظة في 28 شباط الماضي، عندما تفاعل الحوتان، لكن الفيديو نشر الاثنين الماضي.

وقال علماء "وودز هول" إن مثل هذا السلوك نادرا ما تتم ملاحظته، وقد تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عناق حوتين من الهواء.

وصرح فريق البحث في بيان قائلا: "رأى الباحثون ما بدا وكأنه حوتين يتعانقان بزعانفهما. في عرض للمودة على ما يبدو ومحاولة للتزاوج".

ونشر موقع "ناشونال جيوغرافيك" لقطات الفيديو الرائعة، وقال إن الحوتين اسميهما "فيدل" و"هايفن".

Drone video shows two male North Atlantic right whales named Fiddle and Hyphen swimming together in an intimate way scientists call belly-to-belly behavior #SecretsOfTheWhales https://t.co/SK4icbqiqN



— National Geographic (@NatGeo) May 10, 2021

وتعتبر "حيتان شمال الأطلسي الصائبة" من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض، ويقدر عدد سكانها المعروف بنحو 360 فقط.

كما أن هذه الحيتان عرضة لصفعات السفن والتشابك المحتمل مع معدات الصيد التجارية.

وقال علماء إن هناك نقطة مضيئة، إذ ولدت هذه الحيتان خلال الشتاء الماضي بأعداد أكبر، الأمر الذي يشهده العلماء منذ عام 2015.