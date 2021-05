أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كلبان يشربان الماء كل على طريقته.



ويظهر الفيديو كلباً نشيطاً جداً يقفز عالياً لشرب الماء قبل وصوله إلى الإناء المخصّص للشرب، بينما ينتظر الكلب الآخر تجمع الماء ليبدأ في شربه.

There are two kinds of dogs... pic.twitter.com/P2ectIjtxx