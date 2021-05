نجا قط من الموت بأعجوبة في مدينة شيكاغو الأميركية، يوم الخميس الماضي، بعدما شب حريق في بناية شاهقة، لكنه استطاع أن ينفذ بجلده.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القط قفز من الطابق الخامس، ثم واصل المشي بطريقة هادئة في الخارج.



وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإطفاء في شيكاغو، تصاعد الدخان من البناية، بينما كانت الجهود جارية لأجل السيطرة على الحريق.وكان بعض الحطام قد بدأ في التساقط من النافذة، عندما أقبل القط على خطوته الجريئة وقفز إلى الخارج حتى ينجو من الهلاك.ولم يجر تسجيل إصابات من جراء الحريق الذي شب في شقة واحدة فقط، ولم يتم تحديد سبب اندلاع النار حتى الآن.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z