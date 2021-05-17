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لحظة العثور على فتاة بعد قضائها 3 أسابيع تائهة في المحيط.. شاهدوا الفيديو!

Lebanon 24
17-05-2021 | 12:00
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قضت فتاة مراهقة ثلاثة أسابيع تائهة في عرض المحيط الأطلسي قبل أن تعثر عليها فرق الإنقاذ واضعة نهاية لقصة مأساوية أصابت مجموعة مهاجرين.

وعثرت مروحيات الإنقاذ التابعة لسلاح الجو الإسباني على الفتاة المراهقة التي بقيت وحيدة في قارب صغير لمدة 22 يوما بعد غرق رفاقها من المهاجرين.



وشاركت الشابة البالغة من العمر 17 عاما، من ساحل العاج، قصتها على شبكة “بي بي سي”، حيث شرحت عن تفاصيل لحظاتها الأخيرة المأساوية على القارب الذي تقاذفته الأمواج لمدة 3 أسابيع.

A 17-year-old from Ivory Coast has shared her incredible story of being rescued after spending three weeks adrift at sea

Out of 59 passengers, Aicha is one of only three to survive - recovering after 10 days in hospitalhttps://t.co/bNZq86YQol pic.twitter.com/KYxktqzAHm



العثور على الفتاة وضع حداً لنهاية حادثة تعتبر من أكثر الحوادث المأساوية المعروفة التي تتعلق بمهاجرين من جزر الكناري في المحيط الأطلسي، حيث غرق 59 راكبا ونجا منهم 3 فقط، كانت عائشة التي عثر عليها وحيدة في البحر هي الأخيرة، حيث تم لم شملها مع عائلتها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

المصدر: سبوتنيك
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