نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)

سيتمكن زوار مدينة نيويورك قريبا من مشاهدة معالمها أثناء ركوب مصعد مصنع بالكامل من الزجاج سيوضع على جانب إحدى ناطحات السحاب، بحسب شبكة "سي أن أن"، الأميركية.



ومن المقرر افتتاح ناطحة السحاب الجديدة "ساميت وان فاندربيلت" في مانهاتن، في أكتوبر المقبل، ما سيمنح زائري المدينة هذه التجربة الفريدة.

وسيأخذ المصعد، المصنوع بالكامل من الزجاج، الزائرين إلى ارتفاع 1210 أقدام (369 مترا) من خارج المبنى، ما يوفر إطلالة رائعة للمدينة.



وقالت "سي أن أن" إن الذين "يبحثون عن شيء أكثر جرأة" يمكنهم اختيار واحد من الصناديق الزجاجية الشفافة التي تخرج من البرج، وتعلق الضيوف على ارتفاع 1063 قدما فوق شارع ماديسون.



من المقرر أن يتم إنشاء المشروع، عبر منطقة ترفيهية تبلغ مساحتها 65 ألف قدم مربع، في مبنى يبلغ ارتفاعه 1401 قدم، ما يجعله رابع أطول مبنى في مدينة نيويورك، وضمن مشروع بقيمة 3.3 مليارات دولار.