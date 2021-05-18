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في المستشفى.. امرأة متوفاة تتعرض للسرقة وهذا ما أُخذ منها! (صورة)

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:00
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تعرضت امرأة بريطانية للسرقة بعد وفاتها في إحدى المستشفيات التي أدخلت إليها يوم 6 آذار الماضي بعد سقوطها في منزلها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة إن زوج المرأة ترك "مفطور القلب" بعد أن سرق خاتم خطوبة زوجته وخاتم زواجها، اللذين تبلغ قيمتهما معا 13500 جنيه إسترليني (حوالي 20 ألف دولار أمريكي) من جثتها في المستشفى.

Dead woman's engagement and wedding rings worth £13,500 are stolen from her hand in hospital https://t.co/LYsvtU5xMv



وقالت شرطة إسيكس إن المرأة في الثمانينيات من عمرها وتم إدخالها إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا في هارلو بعد سقوطها عرضيا في منزلها وتوفيت بعد ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه حضر الزوج لأخذ أغراضها الشخصية لاحظ أن الخواتم مفقودة.

وأكدت الشرطة أن الخواتم كانت في يد المرأة عندما تم إدخالها إلى المستشفى ولم يتم إزالتها خلال أي علاج، داعية كل من يملك معلومات إلى الاتصال بها.

المصدر: روسيا اليوم
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